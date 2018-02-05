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PYD/PKK Afrin'den Azez'deki sivilleri füzeyle vurdu!

AA |  05 Şubat 2018 Pazartesi - 19:22 | Son Güncelleme : 05 02 2018 - 19:22

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinden Türkiye sınırındaki Azez ilçesine düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.


PYD/PKK’nın Afrin'in doğusunda muhaliflerin kontrolündeki Azez  ilçesini füzeyle hedef aldığı saldırıda, isabet alan sivil bir araçta 1 kişi  öldü, 5 kişi yaralandı.
 
Azez'deki Özgür Suriye Ordusu kaynakları, örgütün saldırıyı Afrin'in  Bafiluyn Dağı mevkinden ateşlediği füzeyle gerçekleştirdiğini bildirdi.
 
Azez Ehli Hastanesi idari sorumlularından Ebu Muhammed de AA  muhabirine yaptığı açıklamada, durumu ağır olan yaralılardan 3'ünü ilk  müdahalenin ardından çevre ve Türkiye’deki hastanelere sevk ettiklerini söyledi.
 
PYD/PKK, Afrin üzerinden sık sık Azez'deki sivil yerleşimleri hedef  alıyor. Afrin'deki örgüt, Fırat Kalkanı bölgesinin tamamını ve İdlib  çatışmasızlık bölgesini tehdit ediyor. Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü  de coğrafi yükseltileri nedeniyle Afrin'deki PYD/PKK'nın ateş menzilinde kalıyor.
 
 Terör örgütü, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun  (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında farklı yönlerden eş zamanlı düzenlediği  operasyonlarına karşı koyabilmek için Azez, Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesine  yönelik saldırılarına hız verdi.
 
  
 
 
 
 

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