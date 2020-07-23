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Putin ve Trump'tan kritik görüşme

AA |  23 Temmuz 2020 Perşembe - 20:51 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 20:51

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, ikili ilişkileri ve İran'ın nükleer programını ele aldıkları bildirildi.


Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Putin ve Trump'ın telefon  görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, “Stratejik istikrar ve silahlanma kontrolüne ilişkin  konular detaylıca ele alındı. Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (START)  dahil olmak üzere bu konularda bir toplantı yapılmasına yönelik ivedi gereklilik  teyit edilmiştir.” ifadesi kullanıldı.
 
Görüşmede iki liderin, İran'ın nükleer programı etrafında yaşanan  gelişmeleri de ele aldıkları bilgisine yer verilen açıklamada, “İki lider de  bölgesel istikrar ve küresel nükleer silahsızlanmaya yönelik ortak çabaların  önemine işaret ettiler.” ifadesine yer verildi.
 
Putin ve Trump’ın, başta ekonomi ve ticaret olmak üzere ikili  ilişkilerin yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye dair görüş  alışverişinde bulundukları belirtildi.
 

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