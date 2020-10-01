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Putin ve Macron Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 1:47 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 1:47

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.


Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin ve Macron  telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
 
Dağlık Karabağ'daki durumun ele alındığı görüşmede, Azerbaycan ile  Ermenistan arasında devam eden çatışmalarla ilgili endişeler dile getirildi.
 
Putin ve Macron, görüşmede tarafları, tam ateşkesin yanı sıra  gerginliğin düşürülmesi ve "azami itidale" çağırdı.
 
Dağlık Karabağ krizinin, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülmesi  gerektiği vurgulanan görüşmede, bu bağlamda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği  Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu çerçevesinde gelecekteki etkileşim parametreleri ele  alındı.
 
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, 27 Eylül sabah saatlerinde,  Ermenistan güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine  çatışmalar başlamıştı. Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim  birimlerini işgalden kurtarmıştı.
 

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Rusya Macron Dağlık Karabağ
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