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Putin ve Kral Selman Suriye ve Körfez'i görüştü

AA |  14 Şubat 2018 Çarşamba - 18:25 | Son Güncelleme : 14 02 2018 - 18:25

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, telefonda Suriye ve Körfez’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.


Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Soçi Ulusal Diyalog  Kongresi sonrasında Suriye’deki durumu ele alan Putin ve Kral Selman’ın  görüşmede, Körfez’de yaşanan son gelişmeleri de ele aldıkları kaydedildi.
 
Görüşmede, Kral Salman’ın Katar ve bazı diğer ülkelerle ilişkilere  değindiğine vurgu yapılan açıklamada, Putin’in, bölgedeki kriz durumunun teröre  karşı verilen ortak mücadeleye ve Ortadoğu’nun istikrarına fayda sağlamadığına  işaret ettiği bilgisine yer verildi.
 
 
Açıklamada, ayrıca Putin ve Kral Selman’ın, enerji, askeri-teknik ve  ticaret alanlarında Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin artarak  devam etmesi konusunda da hemfikir oldukları vurgulandı.

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