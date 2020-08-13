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Putin ve Aliyev'den dikkat çeken görüşme

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 1:28 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 1:28

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.


Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki lider, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Geçen ay Azerbaycan-Ermenistan sınırında durumun kötüleşmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Rusya tarafı, gerginliğin artmasına katkıda bulunacak her türlü eylemi önlemenin önemine vurgu yaptı.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamaya göre, her iki lider, Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konuları ele aldı.

Geçen ay Azerbaycan-Ermenistan sınırında durumun kötüleşmesiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Rusya tarafı, gerginliğin artmasına katkıda bulunacak her türlü eylemi önlemenin önemine vurgu yaptı.

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Rusya Vladimir Putin Aliyev
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