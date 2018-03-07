Putin: Türkiye ile anlaşma...

Bir belgeselde kendisine soruları yanıtlayan Rus lider, karmaşık ilişkilere rağmen Suriye için Türkiye ve İran'la masaya oturduklarını ve yapılan anlaşmaların fayda sağladığını söyledi.

Rus gazeteci Vladimir Sovolyev, '2018'de Dünya Düzeni' adlı belgesel filminde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başka ülkelere güvenmenin mümkün olup olmadığını sordu.

Putin gazeteciye yanıtında "Güvenmek ne anlama geliyor? Her ülkenin kendi çıkarları var. Rusya'nın da, Ortadoğu ülkelerinin de, İran'ın da, Suudi Arabistan 'ın da, Mısır 'ın da, İsrail 'in de, Ürdün'ün de… ABD , Çin, Hindistan gibi küresel aktörlerin de çıkarları var. Rusya'nın da kendi çıkarları… İlk olarak yapılacak şey, bizim çıkarlarımıza saygı gösterilmesi için başkalarının çıkarlarına saygı göstermek. Bu zor bir süreç" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE VE İRAN'LA MASAYA OTURDUK'

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler ne kadar karmaşık olursa olsun, Türkiye ve İran'la masaya oturduk ve belirli anlaşmaların garantörü olduk. Bu anlaşmalar da işe yarıyor."

Putin, Türkiye ile objektif bir şekilde iyi ilişkiler geliştirmekle ilgilendiklerini de ifade etti.

Rus lider, Sovolyov'un 'Suriye krizinin çözümünde Rusya inisiyatifi yakalamayı nasıl başardı?' sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Biz sadece kendi yolumuzdan gittik, bu yol da herkes için olumlu sonuçlar getirdi".

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