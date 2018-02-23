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Putin: Rusya, savaşa hazırlık ve silah kalitesinde...

DHA |  23 Şubat 2018 Cuma - 9:32 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 9:32

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Silahlı Kuvvetlerinin silah kalitesi ve savaşa hazırlık konularında dünyada liderler arasında yer aldığını söyledi.


Putin, Vatan Savunucuları Gününe özel düzenlenen törende, "Son yıllardaki olaylar, savaşa hazırlık konusunda ve silah kalitesinde dünyada liderler arasında yer aldığımızı gösteriyor. Bugün kendimizden emin bir şekilde Rusyanın güvenliğinin sağlandığını söyleyebiliriz" ifadesini kullandı.
 
Rus lider, bu çalışmanın hiç şüphesiz ki devam edeceğini ve ülkenin savunma gücünün her anlamda artacağını belirterek, "Stratejik nükleer kaynakların daha da güçleneceğine dair söz veriyorum. Bunları bizim Savunma ve sanayi kompleksimizin potansiyeline, en iyi işletmelerimize, bilim merkezlerimizin başarılarına dayanarak söylüyoruz. Onlar küresel düzeyde rekabet güçlerini kanıtladılar" dedi.
 
Putin Rus Silahlı Kuvvetlerinin gelişiminde ve güçlenmesinde büyük rolün askerlere ve her düzeydeki komutanlara düştüğünü de vurguladı.
 

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