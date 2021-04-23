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Putin resmen imzaladı! ABD ve diğer ülkelerle ilgili flaş karar

AA |  23 Nisan 2021 Cuma - 23:44 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 23:44

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı ülkelerin "dostça olmayan" eylemlerine karşı tedbirlerin alınması ile ilgili karar imzaladı.


Kremlin Sarayı'nın internet sayfasından yayımlanan karara göre,  Rusya'ya karşı "dostça olmayan" eylemlerde bulunan ABD ve diğer yabancı ülkelere  yönelik tedbirler açıklandı.
 
Karar gereği, ülkenin güvenliğini ve çıkarlarını korumak için bu tür  ülkelerin diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve devlet kurumlarının  Rusya'da bulunan gerçek kişiler ile çalışma sözleşmesi yapması sınırlandırılacak,  gerek duyulduğunda ise yasaklanacak.
 
Rus hükümeti, dostça olmayan eylemlerde bulunan ülkeler listesini,  Rusya'da anlaşma yapabilecek gerçek kişilerin sayısını ve tedbirlerin süresini  belirleyecek.
 
Söz konusu sınırlama, bu tür ülkelerden Rusya'ya gelen diplomatik  misyon temsilcileri için geçerli olmayacak.
 

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Rusya Putin eylem
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