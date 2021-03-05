Putin muhalifi Aleksaşenko: Öldürülmekten korkuyorum

“Eğer korkmadığımı söylersem, yalan söylemiş olurum. Rusya’yı 2014’te terk ettim çünkü devlet düşmanı ilan edilmiştim. Elbette ki korkuyorum. Ancak öte yandan, tüm hayatım boyunca saklanamam. Kendimi saklayıp sessiz kalarak hayatımı geçiremem. Böyle bir şey yapmak istemiyorum. Hayatımı, bundan önceki hayatımı Sovyetler Birliği’nin dönüşme sürecine adadım. Navalnıy için de durum aslında tam olarak böyle. Eğer Rusya’nın dışında kalırsa, Rusya dışında hayatını geçirirse artık bir ‘hiç’ olur. Tabii ki de korkuyoruz ancak yapmamız gereken şeyi yapmalıyız.”

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya’dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları raportörü Agnes Callamard, Rus muhalif Aleksey Navalnıy’in zehirlendiği ve bu olaydan Rusya’nın sorumlu olduğu iddialarına ilişkin raporunda, Kremlin’in Rus muhalifi zehirlediği sonucuna vardıklarını söylemişti. Putin’e yakın dört isme yaptırım uygulayan AB de, söz konusu kişilerin AB’ye seyahat etmesini yasaklarken, AB’deki varlıklarının dondurulmasını kararlaştırdı. AB’nin yaptırım kararına göre bu kişiler Rus Başsavcı Igor Krasnov, Rusya Federasyonu Soruşturma Komisyonu Başkanı Bastrykin Alexander, Tevkif Kurumları Başkanı Aleksander Kalaşnikof ile Rusya Ulusal Muhafızları’nın Başkomutanı Viktor Zolotov. (Milliyet)