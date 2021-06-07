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Putin imzaladı, Rusya resmen çekildi

AA |  07 Haziran 2021 Pazartesi - 12:52 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 12:52

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkesinin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi ile ilgili yasayı imzaladığı bildirildi.


Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan yasaya göre, Rusya Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 24 Mart 1992'de imzalanan Açık Semalar  Anlaşması'ndan çekildi.
 
Söz konusu yasa, Devlet Başkanı Putin tarafından imzalandı.
 
ABD, 22 Kasım 2020'de Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık  Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.
 
Rusya, Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesine ilişkin süreci başlatma  kararı aldığını 15 Ocak'ta duyurmuştu.
 
Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah  kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız  keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında  yer almıştı.
 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve  güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar  Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.
 
  
 

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