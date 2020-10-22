23 Ekim 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.198 -1.09 EURO 9,3880 -0.04
USD 7,9470 0.11 ALTIN 486,090 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Putin: Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor

AA |  22 Ekim 2020 Perşembe - 22:46 | Son Güncelleme : 22 10 2020 - 22:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile Rusya arasındaki projelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığı sayesinde gerçekleştiğine işaret ederek, "Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor." dedi.


Putin, video konferansla katıldığı Uluslararası Tartışma Kulübü  Valday'ın toplantısında yöneltilen soruları cevaplandırdı.
 
Türkiye ile Fransa arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlikte  Rusya'nın ara bulucu olması gibi bir pozisyonu olup olmayacağı konusundaki bir  soruyu cevaplayan Vladimir Putin, ülkesinin hem Fransa hem de Türkiye ile iyi  ilişkileri olduğunu belirtti.
 
Putin, "Fransa ile tam teşekküllü olmasa da iyi ve sürdürülebilir  ilişkilerimiz var. Türkiye ile iş birliği hacmi büyüyor. Türkiye bizim komşumuz.  Hem Türkiye hem de Rusya için ilişkilerimiz önemlidir. Bu durumda iki ülke  arasında bizim ara buluculuğumuza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Hem Türkiye hem  de Fransa gibi ülkeler ilişkilerini kendileri çözebilir. Erdoğan'ın pozisyonu  sert gözükse de onun esnek olduğunu biliyorum. Onunla ortak dilde konuşulabilir.  Bu yüzden bu durumun da iyileşeceğini umuyorum." şeklinde konuştu.
 
"Türkiye gibi bir ortakla çalışmak çok güvenli"
 
Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerden de bahseden Vladimir Putin,  ikili ticaret hacminin 20 milyar dolardan fazla olduğuna işaret etti.
 
Türkiye'nin bu iş birliğinin devam etmesinden yana olduğunu ifade eden  Putin, "Erdoğan, baskılara rağmen bağımsız dış politika izliyor. Onunla çok kısa  sürede TürkAkım projesini gerçekleştirdik. Fakat Avrupa ile bunu hızlı şekilde  yapamıyoruz." diye konuştu.
 
Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı projesini gerçekleştirme konusunda  Avrupa ile sorunlar yaşadıklarını anımsatan Vladimir Putin, "Halbuki Türkiye ile  tepkilere rağmen kendi milli değerlerimizi anlayarak bunu (TürkAkım projesi) çok  hızlı yaptık. Erdoğan, 'bunu gerçekleştireceğiz' dedi ve biz bunu  gerçekleştirdik. Türkiye, askeri teknik iş birliği alanında da S-400 sistemini  almayı kararlaştırdı ve satın aldı. Böyle bir ortakla çalışmak çok hoş ve  güvenli." değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER

Rusya Putin Recep Tayyip Erdoğan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.