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Putin 'engel olmayacağız' demişti! İlk uçak Türkiye'ye indi

AA |  21 Mart 2021 Pazar - 17:55 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 17:55

Putin'in "Tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlarımızı yapay bir şekilde ülkede kalmaya kesinlikle zorlamayacağız." açıklaması sonrası Ruslar tatil için harekete geçti. Türkiye'nin yeni sezon hazırlıklarını tamamlaması sonrası Muğla'ya sezonun ilk uçağı indi.


Doğal güzellikleri nedeniyle ön plana çıkan Muğla'nın turizm  merkezlerinde misafirler için Kovid-19 sürecinde her şey düşünüldü.
 
Sağlığın ön planda tutulduğu tesislerde salgına karşı alınan  tedbirlerden taviz verilmiyor. Bölgedeki otel ve mavi bayraklı plajlara gelen  ziyaretçilerin, deniz ve havuza girme, güneşlenme alanlarında sosyal mesafe  kuralı kapsamında hareket etmeleri sağlanıyor.
 
Sezonun ilk uçağıyla 19 Mart'ta Dalaman'a inen 151 kişilik Rus turist  grubu yaklaşık iki hafta tatillerini Fethiye ve Marmaris'te bulunan otellerde  geçirecek.
 
"Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu düşünüyorum"
 
Rus turistlerden Luda Belova, AA muhabirine, çok sevdikleri Muğla'yı  iki kez ziyaret ettiklerini söyledi.
 
Salgından önce de Muğla'ya geldiğine değinen Belova, şunları kaydetti:
 
"Rusya'da görev yaptığım firmanın stratejik toplantıları Türkiye'de  oluyor. Yüz kişilik bir çalışanla daha önce yine Türkiye'ye geldim. Bu kadar  büyük bir grupla tatile gelmek çok zor olduğu için şimdi ailemle geldim.  Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'nin salgın döneminde çok güvenli olduğunu  düşünüyorum. Çünkü hem uçuş boyunca hem de havalimanında herkes maske takıyor.  Tüm önlemler alınmış durumda. Havalimanında da çok büyük bir alan var, insanlar  arasındaki sosyal mesafe de çok açık. Burada güvenli bir tatil yapacağımı  düşünüyorum."
 
Turistlerden İnna Khelman ise Türkiye'de maske ve sosyal mesafe  kurallarının çok iyi uygulandığını gözlemlediğini, çok sevdiği Muğla'ya yeniden  gelişinde alınan tedbirlerin dikkatini çektiğini dile getirdi.
 
Muğla'nın doğal güzelliklerine, yeşili ve mavisine hayran olduğunu  anlatan Khelman, kurallara uyulduğu sürece herhangi bir sıkıntı yaşayacağını  düşünmediğini, salgın sürecinde Türkiye'nin aldığı önlemleri son derece takdir  ettiğini ifade etti.
 
 
"Muğla cennetten bir köşe"
 
Turistlerden Anestasia Cherkassenko ve eşi Denis Cherkassenko ise daha  önce de tatil için birçok kez Türkiye'yi tercih ettiklerini belirtti.
 
 Türkiye'ye gelmeden önce test yaptırdıklarını aktaran Cherkassenko,  "Eşimle Türkiye'yi çok seviyoruz. Bu nedenle ilk fırsatta tatil için Türkiye'ye  gelmek istedik. Muğla da cennetten bir köşe. Burada deniz, kum, güneş her şey çok  güzel. Bizim için hiçbir sorun yok. Burası gayet güvenli ve keyifli." dedi.
 
Muğla'ya tatil için Moskova'dan geldiğini anlatan Mihhail Kehonka, eşi  ve çocuklarıyla ilk defa tatil için Fethiye'ye geldiklerini, çok mutlu  olduklarını söyledi.
 
İleriye dönük Rus turist hareketliliğinin artması bekleniyor
 
 
YDA Dalaman Havalimanı Genel Müdürü Cengiz Tuğrul Ayaz da nisandan  itibaren İngiltere ve Rusya'dan Muğla'ya büyük bir turist hareketliliğinin  yaşanmasını beklediklerini dile getirdi.
 
Geçen yıl salgın nedeniyle ağustosta misafir almaya başladıkları  Rusya'dan yaklaşık 165 bin yolcunun Dalaman Havalimanı'na iniş yaptığına değinen  Ayaz, şöyle konuştu:
 
"Bu dönemde Rusya'dan gelen ilk kafilemiz bizim için çok önemli. Bu  ayda bölgeye ilk defa Rusya'dan bir uçak geliyor. Misafirlerimizin bu dönem  gelmiş olmaları ileriye dönük olarak da burayı daha fazla tercih edeceklerini  gösteriyor. Bu hareketlilik nisan ve mayıs olarak devam edecek ve sezonu biraz  daha uzatacak."
 

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