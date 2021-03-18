Putin'den son dakika Biden mesajı! Resmen meydan okudu
18 Mart 2021 Perşembe - 20:01 | Son Güncelleme : 18 03 2021 - 20:01
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye çağrı yaparak "İki ülke ilişkilerini korumalıdır" dedi. Gelen son dakika haberine göre; Biden'ın Putin'e 'katil' demesi üzerine dünyayı adeta sallayan gerilim dolu günler başlamış oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'ye çağrı yaparak 'İki ülke ilişkilerini korumalıdır' dedi. Putin, Biden'a 'Cuma ya da Pazartesi günü' görüşmeye hazır olduğunu söyleyerek bir nevi meydan okumuş oldu.
Putin, ABD
Başkanı Joe Biden'la "Cuma veya Pazartesi günü" görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Rus lider, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri ele almaya hazır olduğunu vurguladı.