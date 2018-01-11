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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telefon

11 Ocak 2018 Perşembe - 19:38 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 20:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Suriye’deki üslerine yapılan saldırılarla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek, “Düzenlenen saldırıların arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve ordusu yok.” dedi.


Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede, ikili  ilişkiler ve Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam rejiminin İdlib'de ve Doğu Guta'da  sivillere yönelik saldırılarının bir an önce durdurulmasının, Astana sürecinin ve  Soçi Kongresi'nin başarılı olması bakımından önem taşıdığını vurguladı.
 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve TürkAkım projelerinin yanı sıra enerji  alanındaki diğer iş birliklerine de değinilen görüşmede Erdoğan ve Putin,  ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit etti.
 
İki lider, ayrıca Türkiye ve Rusya arasındaki Üst Düzey İşbirliği  Konseyi toplantısı ve Soçi Kongresi'ne ilişkin görüş teatisinde bulundu.
 
 
'Türk ordusu olmadığına eminim'
 
Rus lider Putin, başkent Moskova’da Rus basın kuruluşlarının temsilcileriyle  gerçekleştirdiği toplantıda açıklamalarda bulunarak, Rusya’nın Hmeymim ve Tartus  üssüne yapılan saldırıların, Türkiye dahil olmak üzere Rusya’nın ortaklarıyla  arasını bozmaya çalışmaya yönelik olduğunu kaydetti.
 
Suriye’deki üslere insansız hava araçlarıyla (İHA) yapılan  saldırıların detaylıca kurgulanmış bir plan olduğuna işaret eden Putin,  “Saldırıda kullanılan İHA’lar el yapımı olarak gösterilerek kamufle edilmeye  çalışılmış.” ifadelerini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de konuya ilişkin bir telefon görüşmesi  gerçekleştirdiğini belirten Putin, “Düzenlenen saldırıları kimlerin provoke  ettiğini ve arkasındakileri biliyoruz. Bu saldırıların arkasında Türk devleti ve  Türk ordusu olmadığına eminim.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Rus Kommersant gazetesinin 4 Ocak'ta yayımlanan haberinde, Rusya'nın,  Suriye'nin Lazkiye ilinde bulunan Hmeymim üssüne "muhalif gruplar" tarafından 31  Aralık 2017'de yapılan havan saldırısında 10'dan fazla askerin yaralandığı ve en  az 7 savaş uçağının kullanılamaz hale geldiği iddia edilmişti.
 
Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "kısmen" yalanlayarak, üslere  yapılan saldırıda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 7 savaş uçağının imha  edildiğine yönelik iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.
 
Saldırıyı daha önce ismi duyulmayan "Özgür Alevi Hareketi"  üstlenmişti.
 

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