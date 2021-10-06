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Putin'den flaş talimat! Doğal gaz krizinde yeni gelişme

AA |  06 Ekim 2021 Çarşamba - 21:10 | Son Güncelleme : 06 10 2021 - 21:22

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazprom açısından Avrupa’ya gaz sevkiyatını Ukrayna yerine diğer hatlar üzerinden sevk etmenin daha karlı olduğunu belirterek, "Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden sevkiyatına yönelik sözleşmelerdeki yükümlülüklere tam olarak uyulması gerekir. Gazprom’a yönelik güveni sarsmamamız lazım." dedi.


Putin, başkent Moskova’da Rus yetkililerle yaptığı görüşmede, Avrupa  enerji piyasasında yaşanan krizi değerlendirdi.
 
Ukrayna üzerinden Avrupa’ya doğal gaz göndermenin Gazprom açısından  karlı olmadığını savunan Putin, "Gazprom, Ukrayna üzerinden gaz göndermek yerine,  göndermeyerek ceza ödeyip başka bir rotadan gaz sevkiyatı yapmanın daha karlı  olduğuna inanıyor. Çünkü yeni boru hatları sistemlerinde daha fazla basınç var."  diye konuştu.
 
Rusya’nın yine de Ukrayna üzerinden doğal gaz göndermesi gerektiğini  belirten Putin, "Rus gazının Ukrayna toprakları üzerinden sevkiyatına yönelik  sözleşmelerdeki yükümlülüklere tam olarak uyulması gerekir. Gazprom’a yönelik  güveni sarsmamamız lazım." ifadesini kullandı.
 
Putin, piyasada doğal gaz arzını yükseltebileceklerine işaret ederek,  "Ancak bunu dikkatli şekilde yapmak gerekiyor. Borsada da gaz arzı artırılabilir.  Fakat Avrupa spot piyasası yerine bunu St. Petersburg’da yapmak lazım." şeklinde  konuştu.
 
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da toplantıda  değerlendirmelerde bulunarak, doğal gaz krizinin Avrupa’da değil Güney Amerika ve  Asya’da başladığını söyledi.
 
Piyasalardaki spekülasyonların doğal gaz piyasalarını etkilediğinin  altını çizen Novak, "Ayrıca sıvılaştırılmış doğal gaz arzında yaşanan sıkıntılar  da etkili oldu. Doğal gaz sektörünün daha hızlı istikrara kavuşması gerekiyor,  Rusya da üzerine düşeni yapıyor." dedi.
 
  
 

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