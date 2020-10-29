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Putin'den flaş müzakere önerisi: 5 artı 2 bölge...

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 18:01 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 18:01

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan’ın müzakere masasına oturmaları gerektiğini belirterek, “Azerbaycan ile Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor.” dedi.


Putin, video konferans yöntemiyle katıldığı “Rusya Çağırıyor!” adlı  etkinlikte çeşitli yatırım şirketi temsilcilerinin sorularını yanıtladı.
 
Dağlık Karabağ’da ilk çatışmaların etnik meselelerden başladığını  savunan Putin, “Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak  etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı.”  diye konuştu.
 
Azerbaycan’ın ise Karabağ’daki 7 bölgenin Ermenistan’la ilişkili  olmadığı görüşünde olduğunu belirten Putin, “Azerbaycan, 'Bu toprakları tekrar  geri almaya ve Dağlık Karabağ konusunu da halletmeye hakkımız var.' diyor.  Herkesin kendi doğrusu var ve basit bir çözüm yok, zira çok karışık bir düğüm  var.” dedi.
 
Putin, Rusya’nın mevcut duruma ilişkin açık bir yaklaşıma sahip  olduğunu söyleyerek, “Karabağ’da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2  bölgenin Azerbaycan’a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli  çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı.” ifadelerini  kullandı.
 
Krizin çözümü için ilk etapta çatışmaların durdurulması ve müzakere  masasına oturulması gerektiğini dile getiren Putin, “Azerbaycan ile  Ermenistan’ın, Türkiye’nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle  çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum.”  değerlendirmesinde bulundu.

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