Putin'den flaş Afgan mülteci açıklaması! Rusya son kararını verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki çatışmanın doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini söyledi.
Rus lider Putin, bazı Batılı ülkelerin Afgan sığınmacılara yönelik tutumunu eleştirdi.
Putin, "Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar ancak kendilerine vizesiz kişileri istemiyorlar. Bu çok küçük düşürücü bir yaklaşım" dedi.
Putin ayrıca, Rusya'nın Afganistanlı militanların sığınmacı olarak Rusya'ya gelmesini istemediğini söyledi. Reuters