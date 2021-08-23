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Putin'den flaş Afgan mülteci açıklaması! Rusya son kararını verdi

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 10:59 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 10:59

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afgan mültecilerin Rusya'ya girmesine izin vermeyeceğini söyledi. Putin, Afganistan'dan kaçan bazı militanların sığınmacı görünümüyle Rusya'ya gelmesini istemediğini belirtti.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki çatışmanın doğrudan Rusya'nın güvenliğini etkilediğini söyledi.
 
Rus lider Putin, bazı Batılı ülkelerin Afgan sığınmacılara yönelik tutumunu eleştirdi.
 
Putin, "Batılı güçler, ABD ve başka ülkelerden vize alana kadar sığınmacıların Orta Asya ülkelerine yerleştirilmesi konusunda ısrar ediyor. Bu ülkelere birilerini vizesiz göndermeyi mümkün sayıyorlar ancak kendilerine vizesiz kişileri istemiyorlar. Bu çok küçük düşürücü bir yaklaşım" dedi.
 
Putin ayrıca, Rusya'nın Afganistanlı militanların sığınmacı olarak Rusya'ya gelmesini istemediğini söyledi. Reuters

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