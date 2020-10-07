Putin'den Ermenistan ve Azerbaycan'a kritik çağrı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısı yaptı. Dağlık Karabağ'da yaşananları bir 'trajedi' olarak niteleyen Putin, Moskova'nın derin endişe duyduğunu söyledi.
Putin, Ermenistan Başbakanı Nkol Paşinyan'la sürekli temas halinde olduğunu da ekledi.
Putin ile İlham Aliyev ilk kez Dağlık Karabağ'ı görüştü
Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ'da çatışmalar başladıktan sonra ilk kez telefonda görüştü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz. Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile sürekli temas halindeyiz" dedi. Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le de telefonda görüştü.