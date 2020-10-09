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Putin'den Dağlık Karabağ teklifi!

09 Ekim 2020 Cuma - 0:06 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 0:06

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ile Azerbaycan arasında Dağlık Karabağ'da yaşanan çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karabağ’daki tarafları, esir ve ölü takası amacıyla çatışmalara son vermeye çağırdı.
 
Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, “Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir dizi telefon görüşmelerinin ardından Rusya Devlet Başkanı, ölülerin ve esirlerin takası amacıyla insani nedenlerle Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunuyor” ifadesine yer verildi.
 
Putin, Ermenistan ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının, istişareler için 9 Ekim’de Rusya’ya davet edildiğini bildirdi.

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