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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yılbaşı tebriği

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 13:29 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 13:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelecek yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceğine emin olduğunu belirtti.


Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.
 
Mesajında, Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm kilit alanlarında devam  eden gelişimden memnuniyet duyduğunu belirten Putin, zorlu sıhhi ve  epidemiyolojik duruma rağmen anlamlı siyasi diyaloğun sürdürüldüğünü, enerjide  önemli ortak projelerin sistematik olarak hayata geçirildiğini, askeri-teknik,  ticari-ekonomik ve diğer alanlarda iş birliğinin yüksek düzeyde korunduğunu ifade  etti.
 
Putin, “Önümüzdeki yıl Moskova ve Ankara’nın Avrasya’da güvenlik ve  istikrarın güçlendirilmesi yönünde, Rus ve Türk halkının çıkarlarını tam olarak  karşılayacak biçimde ikili, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularında  verimli bir şekilde iş birliği yapmaya devam edeceklerine eminim.” ifadelerini  kullandı.

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