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Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 20:45 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 20:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi uçağın düşmesi nedeniyle taziye mesajı iletti.


Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Erdoğan'a Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili telgraf gönderdi. Putin mesajında, Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadesini kullandı. Ayrıca Putin'in, kazada hayatını kaybeden Rus askerlerin yakınlarına da taziyede bulunduğu belirtilerek, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiği kaydedildi.
 
 

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Rusya Putin Cumhurbaşkanı
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