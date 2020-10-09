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Putin'den Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarına davet

09 Ekim 2020 Cuma - 1:12 | Son Güncelleme : 09 10 2020 - 1:12

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan’ın işgali altında bulunan Dağlık Karabağ’daki çatışmalarla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını Moskova’ya davet etti.


Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham  Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Putin’in bir dizi telefon  görüşmesi yaptığı hatırlatılarak cenazelerin ve esirlerin değişimi için insani  nedenlerle Dağlık Karabağ’daki çatışmaların durdurulması çağrısında bulunduğu  kaydedildi.
 
Açıklamada, “Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları, Rusya  Dışişleri Bakanının ara buluculuğunda bu konularda istişarelerde bulunmak üzere 9  Ekim’de Moskova’ya davet ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.
 

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