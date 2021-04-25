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Putin - Biden görüşmesi Haziran'da gerçekleşebilir

25 Nisan 2021 Pazar - 14:35 | Son Güncelleme : 25 04 2021 - 14:35

RIA'dan gelen son dakika bilgisine göre, ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin Haziran ayında bir görüşme gerçekleştirebilir.


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