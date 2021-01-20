Pürüzsüz cilt güzelliğine kavuşabilirsiniz!

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Op. Dr. İlsun Aka, pürüzsüz bir cilt için uygulanan kolajen aşısı yöntemini sizler için anlattı.

Kolajen vücudumuzda doğuştan olsa da belirli bir yaştan sonra vücut tarafından üretimi tamamen durur. Bu durumda, kolajen aşısına veya dolgu maddelerine başvurulabilir. Kolajen aşısı cildin doğal kolajenini yenilemesine yardımcı olur. Kırışıklıkları yumuşatmanın yanı sıra, kolajen cilt çöküntülerini doldurabilir ve hatta yara izlerinin görünümünü önemli ölçüde azaltabilir.

Kolajen aşısının faydaları nelerdir?

Kolajen, cildin en zengin protein kaynağıdır. Kemiklerinizde, kıkırdağınızda, cildinizde ve tendonlarınızda bulunur. Kolajen aşısı, cildin altına enjekte edilerek yapılan kozmetik bir işlemdir. Cildin doğal kolajeninin yerini alabilirler. Cildin elastikiyetinden büyük ölçüde kolajen sorumlu olduğu için bu, cildi daha genç bir görünüme kavuşturur.

Kolajen enjeksiyonları, burun kenarları, gözle kenarları (kaz ayakları), ağız çevresi, çatık kaş, alın gibi yüz bölgelerindeki kırışıklıkları azaltabilir. Kolajen gibi yumuşak doku yapılandıran maddeleri, çökük veya içi boş yara izlerinin görünümünü iyileştirmeye yardımcı olabilir. Aşılama düzenli olarak yapılınca etkisi daha uzun sürebilir. Enjeksiyonun yeri ve kullanılan enjeksiyon malzemesinin türü gibi diğer faktörler sonuçların ne kadar süreceğini de belirler.Genellikle 2 hafta ara ile 3-4 seans uygulanır ve 6 ay sonra idame doz yapılır. Anti-again için yapıldığında yıllık tekrarlar gerekebilir. Yara izi gibi sorunların giderilmesinde de kalıcı çözümler sunabilir.Kolajen aşısı daha parlak, daha genç görünen bir cilde sahip çıkmak isteyenlere ciddi oranda fayda sağlayabilir.