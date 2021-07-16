Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui, çatışmada öldürüldü

Reuters haber ajansının Pulitzer ödüllü foto muhabiri Danish Siddiqui’nin Afganistan’ın Kandahar ilinde Taliban askerleri ile güvenlik güçleri arasında meydana gelen çatışmada öldürüldüğü duyuruldu. Hint gazeteci, bugüne kadar Afganistan ve Irak'taki savaşlar, Rohingya mülteci krizi, Hong Kong protestoları ve Nepal depremleri başta olmak üzere, birçok olayı objektifinden dünyayla paylaştı.

Bir Afgan komutan, Reuters muhabiri Danish Siddiqui'nin, Afgan güvenlik güçleri ile Taliban savaşçıları arasında çıkan çatışmayı haber yaparken öldürüldüğünü söyledi.

Yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, Afgan özel kuvvetlerinin sınır kapısındaki Spin Boldak'ı Taliban’dan geri almak için savaştığını söyledi. Siddiqui ve üst düzey bir Afgan subayının Taliban askerleri tarafından açılan çapraz ateşte öldürüldüklerini açıkladı.

Bununla birlikte Siddiqui, bu haftanın başındaş Afganistan güneyindeki Kandahar ilinde özel Afgan birlikleri ile birlikte gazeteci olarak konuşlandırılmıştı. Afgan komandoları ile Taliban askerleri arasındaki çatışmalar hakkında haberler yapıyordu.

ESNAFLA KONUŞTUĞU ESNADA ATEŞ AÇILDI

Diğer taraftan Siddiqui, bu sabah erken saatlerde çatışmayı bildirirken bir şarapnel nedeniyle ekip arkadaşlarına kolundan yaralandığını belirtti. Taliban askerleri Spin Boldak'taki çatışmalardan geri çekilirken tedavi olduğunu, ancak Afgan komutan, Taliban yeniden saldırdığında Siddiqui’nin esnafla konuştuğunu ve açılan ateşin ardından hayatını kaybetttiğini söyledi.

Reuters Başkanı Michael Friedenberg ve Genel Yayın Yönetmeni Alessandra Galloni tarafından yapılan ortak açıklamada, "Bölgedeki yetkililerle birlikte çalışarak daha fazla bilgi arıyoruz. Danish, seçkin bir gazeteci, sadık bir eş, bir baba ve çok sevilen bir meslektaşımızdı. Ailesine taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

2018'DE PULITZER ÖDÜLÜ KAZANDI

Öte yandan, Reuters, Afganistan Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmadan önce kimliğinin açıklanmamasını isteyen Afgan askeri yetkilisi tarafından açıklanan yeni çatışmanın ayrıntılarını bağımsız olarak doğrulayamadı.