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Puigdemont'tan "sürgün hükümeti" isteği

07 Şubat 2018 Çarşamba - 17:47 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 17:47

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont, Katalonya'yı Brüksel'den yönetmek için "sürgün hükümeti" kurmak istiyor.


İspanya Anayasa Mahkemesinin, eski Katalonya Özerk  Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un eski görevine dönebilmek için yemin töreni  oturumuna şahsen katılması gerektiğine hükmetmesinin ardından kaçak Katalan lider  Katalonya'yı Brüksel'den yönetmek için "sürgün hükümeti" kurmak istediğini  açıkladı. 
 
Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Puigdemont,  Barcelona'daki hükümete ek olarak kaçtığı Brüksel'de bir "sürgün hükümeti" kurmak  istediğini, Katalonya'daki hükümete de kendi partisinden bir yardımcı atayacağını  belirtti.
 
"Cumhuriyet Konseyi" olarak adlandırılacak "sürgün hükümetinin"  kuruluş tarihinin 18 Şubat olabileceğine işaret eden Puigdemont, yemin törenini  de Brüksel'de gerçekleştireceğini söyledi.
 
Hakkında tek taraflı bağımsızlık girişimindeki rolü nedeniyle "devlete  karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak"  suçlamaları nedeniyle tutuklanma kararı bulunan Puigdemont'un, İspanya'ya ayak  bastığı anda tutuklanması bekleniyor.
 
Süreç
 
İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi 1 Ekim 2017’de yasa  dışı bağımsızlık referandumuna gitmişti.
 
Referandumdan çıkan sonuca göre Katalonya yerel parlamentosunda 27  Ekim 2017’de yapılan gizli oylamada, Katalonya Özerk Yönetimi tarafından tek  taraflı bağımsızlık kararı alınmıştı.
 
Katalonya Özerk Yönetimi’nin tek taraflı bağımsızlık kararı üzerine  olağanüstü toplanan İspanya hükümeti, senatonun da onayıyla, anayasanın 155.  maddesini yürürlüğe koyarak yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmişti.
 
İspanya merkezi hükümeti, bölgede 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime  gidilmesi kararı da almıştı.
 
"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını  kötüye kullanmak" suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında Katalonya hükümeti  üyeleri tutuklanmıştı. Eski Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont ile  dört eski bakan ise Belçika’ya kaçmıştı.
 
Katalonya Özerk Bölgesi’nde 21 Aralık 2017’de gerçekleşen erken  seçimlerde, bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı partiler, yüzde 50’nin altında oy alsa  da 135 üyeli yerel parlamentonun 70 üyesini elde ederek iktidarda kalmayı  başarmıştı.

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