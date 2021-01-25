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Pudrada kanser yapıcı asbest tehlikesi!

25 Ocak 2021 Pazartesi - 17:38 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 17:38

Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını ve analizler sonucu 5 numunede asbeste rastlandığını belirterek, kadınlarda yumurtalık kanseri ve kısırlık gibi rahatsızlıklar konusunda uyardı.


Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet  Şeyhmus Ensari, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını, yapılan analizlerde 5 numunede kanser yapıcı asbeste rastlandığını bildirdi. Dernek Genel Başkanı Ensari, yazılı açıklamasında, beyaz toprak olarak  da bilinen asbestin, ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifsi bir mineral olduğunu belirtti.

Ensari, günümüzde asbestin tüm formlarının, Uluslararası Kanser  Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü  tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlandığına işaret etti.

Bir doğal mineral çeşidi olan "talk"ın, bebek pudrası, kozmetik  ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici  ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını aktaran Ensari, genellikle asbest  minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan talkın, madencilik işlemleri  sırasında asbest mineralleri ile kolayca bulaşabildiğini vurguladı.

Saf talkın kendi başına güvenli kabul edildiğini ancak asbestle  kirlenmiş talkın bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden Ensari, şu  değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle asbestle kirlenmiş talk pudraları kullanan kadınlarda  yumurtalık kanseri ve kısırlık gibi rahatsızlıklar oluşabilmektedir. Ayrıca iş  sağlığı ve güvenliği açısından, bu ürünlerin imalatında çalışan işçiler asbeste  maruz kalmaktadır ve asbest solunum yoluyla akciğerlerde çeşitli hastalıklara  neden olmaktadır. Bu konuda uluslararası davalarda çok ciddi miktarda tazminat  davaları neticelenmiş, halen devam eden davalar da var."

Mehmet Şeyhmus Ensari, talk pudrada asbest araştırmasını iki yıl önce  ASUD ve Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği olarak yapıp, kamuoyuyla  paylaştıklarını ancak bu konuda halen yetkili organlarca bir denetim  yapılmadığını belirtti. Dernek olarak analizlere devam ettiklerini anlatan  Ensari, şunları kaydetti:

"Piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladık. Yapılan  analizlerde 5 numunede asbeste rastlandı. Tarafsızlık, titizlik ve gizlilik  içinde yapılan bu analizler gösteriyor ki her dört bebek pudrasının birinin  kanser yapıcı özelliği olan asbest içeriyor. Amacımız, kozmetik ve endüstriyel  alanda asbest içermeyen talk mineralinin kullanımını sağlamak ve bütün mineral  bazlı ürünlerde asbest  içermez kalite belgesini oluşturarak yaygınlaştırmaktır.  Bu sayede halkımız bilinçlenerek asbest içermeyen ürünleri gönül rahatlığıyla  kullanabilecektir."

 

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Pudra kanser Asbest Söküm Uzmanları Derneği Mehmet Şeyhmus Ensari
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