Dünyada ilk kez 2017 yılının başlarında Steam platformunda çıkmış olan PUBG yani PlayerUnknown’s Battlegrounds oyunu, hayatta kalma oyunlarının atası olarak adlandırılmaktadır. Daha sonraki yıllarda mobil cihazlar için PUBG mobil adı ile sürümü çıkmıştır. PUBG Steam yani bilgisayar versiyon oyunu, yüksek kapasiteli cihazlar için uyumlu olmaktadır. Bu nedenle PUBG sistem gereksinimleri nelerdir ve bilgisayarım açar mı tarzı sorular merak edilmektedir.

E Spor alanında da oldukça takip edilen ve milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmayı başaran PUBG oyunu, ülkemizde yüksek kapasiteli bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle oyunu indirmek ve oynamak isteyen kişiler ne kadar yer kaplar ve kaç GB gibi sorulara yanıt arıyor.

PUBG Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Satışı milyonları aşan PUBG Steam versiyonu, çıktığı günden bu yana kendini yenilemiş ve farklı harita ile oyun modları ile ülkemizde en çok benimsenen hayatta kalma oyunu olmayı başarmıştır. PUBG mobil versiyonunu oynayanların sayısı bir hayli fazla olsa da bilgisayarda da orijinal PUBG oynamak isteyen kişilerin sayısı bir hayli fazladır. Bunun için PUBG sistem gereksinimleri nelerdir sorusu merak edilmektedir. PUBG için en düşük sistem gereksinimleri şunlardır:

- 8 GB RAM

- Intel Core i5 – 4430 veya AMD FX – 6300 işlemci

- NVIDIA GeForce GTX 960 2GB veya AMD Radeon R7 370 2GB Ekran kartı

- 40 GB ve üzeri kullanılabilir alan

- Directx 11 sürüm

- Windows 7, 8.1, 10 ve 64 bit işletim sistemi

PUBG için önerilen sistem gereksinimleri:

- 16 GB RAM

- Intel Core i5 – 6600K veya AMD Ryzen 5 1600 İşlemci

- NVIDIA GeForce GTX 1060 3GB veya AMD Radeon RX 580 4 GB Ekran kartı

- 50 GB ve üzeri kullanılabilir alan

- Direcxt 11 sürüm

- Windows7, 8.1, 10 ve 64 bit İşletim sistemi

PUBG Kaç GB?

E Spor alanında da oldukça takip edilen ve milyonlarca oyuncu sayısına ulaşmayı başaran PUBG oyunu, ülkemizde yüksek kapasiteli bilgisayarlara ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle oyunu indirmek ve oynamak isteyen kişiler ne kadar yer kaplar ve kaç GB gibi sorulara yanıt arıyor. PUBG oyununun Steam versiyonu yaklaşık 40 GB’lık bir yer kaplamaktadır.

Bilgisayarım Açar mı?

Bilgisayarda kasmadan ve sorunsuz olarak PUBG oynamak isteyen kişiler, PUBG oyununu bilgisayarım açar mı ve kasmadan oynayabilir miyim gibi sorular sormaktadır. PUBG oyununu bilgisayarınızın açabilmesi için en az 8 GB değerinde RAM’e sahip olması gerekmektedir.