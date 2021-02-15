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PTT üzerinden indirimli satılacak! Yarın başlıyor, 4 gün sürecek

DHA |  15 Şubat 2021 Pazartesi - 15:30 | Son Güncelleme : 15 02 2021 - 15:30

İndirim fırsatı yarın başlıyor. 4 gün sürecek kampanyada beyaz eşyadan, cep telefonlarına, altından, bakım ürünlerine kadar pek çok ürün bulunuyor. Türkiye'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden ürünleri 16, 17, 18 ve 19 Şubat tarihleri arasında büyük indirim fırsatlarıyla vatandaşlarla buluşturacak.


Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, '4 Gün 4 Gece İndirimi' ile vatandaşlara onlarca üründe rakipsiz fiyatlarla alışveriş yapma imkânı sunacak. 4 gün 4 gece boyunca sürecek kampanyada, vatandaşlara indirimli ürün alma fırsatı tanınacak ve ihtiyaçlarını ekonomik fiyatlarla karşılamaları sağlanacak. En trend cep telefonlarından oyun tutkularının vazgeçilmezi oyun konsollarına, parfümlerden şıklığın tamamlayıcısı kol saatlerine, beyaz eşyalardan yatırımlık altınlara, kahve makinelerinden şık montlara, kulaklıklardan bilgisayarlara, araç bakım ürünlerinden bahçe malzemelerine kadar farklı ihtiyaç ve tarza hitap eden binlerce üründe inanılmaz indirimler www.pttavm.com'da vatandaşları bekliyor.
 

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