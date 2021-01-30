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PTT ucuz ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?

30 Ocak 2021 Cumartesi - 9:20 | Son Güncelleme : 30 01 2021 - 9:20

Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. PTT ucuz ayçiçek yağı satacak. Ayçiçek yağı satışının ne zaman başlayacağı ve kadar olacağı merak ediliyor.


PTT ayçiçek yağı satacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Tarım Kredi Kooperatifleri’nin (TKK) yanı sıra Fiskobirlik ve Çaykur ürünlerinin de online satış yapan PttAVM.com’a dahil edilerek, bu kooperatiflerin şubesinin bulunmadığı yerlerde de internet üzerinden indirimli ürün satılacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek.

Milliyet'in haberine göre ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak. AOÇ’nin süt ve süt ürünlerini de günlük olarak yurttaşa ulaştırabilmek için bazı bölgelerde soğuk hava depoları kurmayı planladığı belirtildi.

PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlayacak?

Kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı henüz başlamadı.

PTT UCUZ AYÇİÇEK YAĞI SARIŞ FİYATI NE KADAR?

Ürünlerin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. PttAVM.com sitesi üzerinden indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.

 

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