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PTT resmen duyurdu! Flaş karar, çok sayıda ilde geçerli

AA |  10 Ekim 2021 Pazar - 11:26 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 11:33

PTT harekete geçti. Yeni karar resmen duyuruldu. Birçok ilde geçerli olacak. PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Türkiye Kart'ın, farklı şehirlerin kendi içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz. Birçok belediye ile de anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız." dedi.


PTT'den önemli karar. Harekete geçildi. Çok sayıda ilde başlıyor. Hakan Gülten, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen 12. Ulaştırma ve  Haberleşme Şurası'ndaki PTT standında, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
 
12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'nın Türkiye'nin ulaştırma ve  haberleşme alanındaki en büyük organizasyonu olduğunu, burada yapılan tüm  konuşmaların ulaştırmaya yön vereceğini belirten Gülten, Türkiye Kart  uygulamasına ilişkin şu bilgileri verdi:
 
 "Türkiye Kart uygulamamız da bir önceki şuralarda çokça tartışılmış ve  kararları alınmış bir uygulamamız. Türkiye Kart, farklı şehirlerin kendi  içerisinde kullandığı toplu ulaşım kartlarının tek bir ulaşım kartı haline  dönüşmesini sağlayacak. Örneğin, İstanbul'da almış olduğunuz bir kartla  Konya'daki toplu ulaşım araçlarına binebileceksiniz eğer Türkiye Kart özellikleri  varsa... Türkiye'deki tüm belediyelerimize toplu ulaşım kartlarının Türkiye Kart  özelliği kazanmasını teşvik amacıyla Bakanlığımız bu özelliği duyurdu. Tüm  belediyelere 'toplu ulaşım sistemlerini Türkiye Kart'ın tarif ettiği şema ve  teknoloji ile revize edin, bütün kartlar birbirleriyle geçsin' diye davet  yazısını gönderdi. Bu anlamda destek bekliyoruz. Birçok belediye ile de  anlaşmamızı yaptık ve teknik entegrasyonumuzu tamamlamış durumdayız. Konya'da bu  işlemlere başladık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm toplu  ulaşım kanallarında Türkiye Kart uygulamasının geçmesini istiyoruz. Türkiye Kart,  kart yığınına ve milyonlarca lira masrafın önüne geçecek. Dünyada örnek bir  teknoloji."
 
 "Çevreci adımlarımızı atmaya devam ediyoruz"
 
Hakan Gülten, PTT'nin 181 yıllık bir kuruluş olduğunu hatırlatarak,  "Bu sürede dünyanın yaşamış olduğu tüm zorluklara adapte olarak hayatta kalmayı  başarmış bir kurumuz. Şu anda da çevreci uygulamalara ihtiyaç var. Çevreyi bir  kenara bırakırsanız o size kendini hatırlatıyor. Biz de bu nedenle çevreci  adımlarımızı atmaya başladık. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir ambalajlar  kullanabiliyoruz. Üzerindeki boyalar da suda çözünebilir. Elektrikli araç  kullanımına ve yenilenebilir enerji kullanan araçları kullanmaya dikkat ediyoruz.  Bunları yaygınlaştırmak için de elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
 
45 bin çalışanı ve 5 bin şubeleri olduğunu bildiren Gülten, "Türkiye  genelinde yapmış olduğumuz tüm uygulamaların hayata etkisinin benzer sektördeki  firmaların da katılımıyla büyük olacağına inanıyoruz. Scooter uygulamamız var, şu  an Kadıköy ve Üsküdar bölgesinde kullanılıyor. Yerli üretim elektrikli araçlar  kullanıyoruz. Bunların hangi fiziksel şartlarda kullanımının daha uygun olduğunu  araştırıyoruz, şu an pilot bölgelerimizle başladık. Yokuş bölgelerde mi, dar  sokaklarda mı, geniş alanlarda mı kullanacağımızın kararını verdikten sonra  Türkiye genelinde yaygınlaştıracağız. Dünyadaki posta ve kargo teknolojileri  nereye gidiyorsa biz de bunu takip etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
 
Gülten, TBMM'de kabul edilen Paris İklim Anlaşması'na ilişkin,  "Cumhurbaşkanımız çevre konusundaki vizyonunu ortaya koydu. Paris İklim  Anlaşması'nı bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğini ifade ettiler. Kamu odaklı  kurumlar olarak bizler de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bu anlaşma, içeriği  itibarıyla tek başına çevreci yaklaşımları da içermiyor, yanında yapmamız  gerekenler var. İçeriği ve bilgilendirmeleri arkadaşlarımız incelemeye başladı,  gerekenleri yapacağız." dedi.
 
  
"Fahiş fiyatlı ürünlere müdahale ediyoruz"
 
PttAVM.com'un Türkiye'nin ilk pazar yeri uygulaması olduğunu anımsatan  Gülten, şunları kaydetti:
 
 "11 yıl önce kurulduğunda henüz Türkiye'de e-ticaretle ilgili  uygulamalar başlamış değildi. İçeriği şu şekilde; pazar yeri olduğu için bize  ilgili satıcı firmalar gelip, kendi mağazalarını açıp ürünlerini ve fiyatlarını  kendisi belirliyor. Ancak biz buradaki fiyatları incelemeye, varsa fahiş  fiyatlara müdahalelerde bulunmaya devam ediyoruz. İlgili satıcı firmalara gerekli  uyarılarımızı yapıyoruz. Gerektiğinde de mağazalarımızla ilgili işlemler  yapıyoruz ama tabii ki mağaza ailemiz çok geniş. Bunun içerisinde devlet  kurumlarımız da var, özel sektör firmalarımız da var.
 
 Fiyat dengesini sağlayabilmemiz için biz kendileriyle iletişime  geçiyoruz. Hemen hemen tamamı bu konuda adımlarını atıyorlar, gözden kaçan  fiyatlamalar varsa düzeltiyorlar. Piyasa şartlarının üzerinde olduğunu gördüğümüz  ürünleri de satışta daha geri aşamalara çekiyoruz. PttAVM'nin tek konusu temel  gıda maddeleri değil. Elektronikten oto ihtiyaçlarına, ev ihtiyaçlarından giyime  kadar tüm ürünleri bulabileceğiniz bir platform. Burada da mağazalar hangi  ürünlerini hangi fiyatlarla sunuyorsa o şekilde hayatına devam ediyor. Buradaki  ürün gamı artarak devam edecek. Türkiye'deki e-ticarete inanıyoruz, ürün  sayısında Çin'den sonra en üst sıralarda olduğumuzu düşünüyoruz. Çok çeşitli  ürünlerin üretildiği bir ülkemiz var. Türk ürünlerinin e-ticaretle dünya  pazarlarına sunulacağına inanıyoruz. Bu konuda çeşitli uygulamalarımıza devam  edeceğiz."
 

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