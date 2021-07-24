Türkiye Kurban Bayramı'nı geride bırakırken tatil dönüşleri de başladı. Özel sektörde pek çok kişi bugün iş başı yapıyor. Bayram sonrasının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle de bayram öncesinde kargo işlemleri olan pek çok kişi de özellikle PTT ve PTT kargonun bugün çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, PTT kargo bugün açık mı? PTT cumartesi açık mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı sona erdi. Ancak bayram tatili sonrasının hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle hala devam ediyor. Pek çok kişi uzun tatil nedeniyle bayran öncesi gelmesi beklenen ancak yoğunluktan teslim edilmeyen kargolarının durumunu merak ediyor. Peki, PTT kargo bugün açık mı? PTT cumartesi açık mı? İşte detaylar...

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz ’a denk geldi. 23 Temmuz'da da bayramın son günü idrak edildi. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI?

PTT Kargo, Arife günü yarım gün yani saat 09:00 ile 12:30 arası hizmet verecek. Bu vakte kadar yetişmeyen kargolar bayramdan sonra teslim edilecek. PTT kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışıyor. Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 24 Temmuz 2021 Cumartesi günü kaldığı yerden devam edecek.