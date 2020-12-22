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PTT duyurdu! İndirim yapıldı, 25 Aralık ve...

AA |  22 Aralık 2020 Salı - 8:43 | Son Güncelleme : 22 12 2020 - 8:43

PTT'den yılbaşı öncesi güzel haber geldi. PTT tarafından yapılan açıklamada yüzde 25 indirim uygulanacağı duyuruldu. PTT AŞ, yılbaşına özel düzenlediği kampanya kapsamında, 25-31 Aralık dönemindeki iş günlerinde, bireysel müşteriler tarafından postaya verilecek yurt içi varışlı acele posta servisi (APS) kurye ve posta kargosu gönderilerine yüzde 25 indirim yapacak.


PTT'den milyonları sevindiren haber! İndirim yapıldı. Tarih verildi. Yılbaşı öncesi gönderi yapacak vatandaşlar indirimden yararlanabilecek. Şirketten yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, yeni yıla özel düzenlenecek  kampanyayla kargo gönderimleri ve e-ticaret alışverişlerinde büyük indirim  fırsatlarını müşterileriyle buluşturacak.
 
Öte yandan, şirket, PTT tebrik kartı gönderme alışkanlığının  yaygınlaştırılması ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerin yeniden canlandırılması  için yılbaşına özel tebrik kartları da hazırladı.
 
Kış mevsimine özel görsellerin yer aldığı tebrik kartları tüm PTT iş  yerlerinden ücretsiz alınabilirken, kartların posta gönderim ücreti ise  müşterilerden tahsil edilecek.
 
PttAVM.com'da indirim fırsatları devam edecek
 
Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com da yeni yıla sayılı  günler kala müşterilerine, "Mutlu Yıllar, Mutlu Alışverişler" konseptiyle  indirimli ürünler sunacak. PttAVM.com'da yeni yıla özel ürünlerde yüzde 25 ile  yüzde 80 arasında değişen oranlarda indirimler uygulanacak.
 
Yeni yıl kampanyalarını salı günleri "Her Salı Teknoloji Bayramı"  sloganıyla elektronik ürünlerde avantajlı fiyatlar takip edecek. Bu kampanyanın  yanı sıra, çarşamba günleri "Haftanın Ortası İndirim Fırsatı" sloganıyla bazı  ürünlerde birbirinden farklı indirimler yapılacak.
 
  
 
 

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