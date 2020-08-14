PTT’den 'Türk Kahvesi' konulu anma pulu! Türk Kahvesi anma pulu nasıl alınır?

PTT, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesine giren Türk Kahvesi için özel anma pulunu tedavüle sundu. Peki, Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği anma pulu nasıl alınır? PTT online anma pulu almak için yapmanız gerekenler...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 2013 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesinde olan Türk Kahvesi için “Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği” konulu anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sundu.

TÜRK KAHVESİ KÜLTÜRÜ VE GELENEĞİ ANMA PULU NASIL ALINIR?

Bugün tedavüle sunulan "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği" konulu anma pulu ilkgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

Anma pulu ve ilkgün zarfı www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde satışa çıktı.

Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği anma pulu ve ilk gün zarfı satışı ile aynı tarihte "Türk Kahvesi Kültürü ve Geleneği 14.08.2020 ANKARA " ibareli ilkgün damgası kullandırılmaya başlandı.

Corona virüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 14 Ağustos 2020 tarihinde satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.