PTT'den Tıp Bayramı konulu özelgün zarfı!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), “Tıp Bayramı” nedeniyle hazırlamış olduğu özelgün zarfını 14 Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özelgün zarfı hazırladı ve tedavüle sundu.

"Tıp Bayramı" konulu özelgün zarfı 5,50 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.

PTT "Tıp Bayramı" konulu özelgün zarfı satın alma işlemleri için şu açıklamayı yaptı:

"Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 14 Mart 2021 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.