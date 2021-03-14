PTT'den Tıp Bayramı konulu özelgün zarfı!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle özelgün zarfı hazırladı ve tedavüle sundu.
"Tıp Bayramı" konulu özelgün zarfı 5,50 TL bedelle; www.filateli.gov.tr adresinde, filateli cep uygulamasında ve PTT iş yerlerinde abone sayısı kadar satışa çıktı.
PTT "Tıp Bayramı" konulu özelgün zarfı satın alma işlemleri için şu açıklamayı yaptı:
"Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 14 Mart 2021 tarihinde satışa sunulan özelgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.
Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) 14 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğünce söz konusu özeltarih damgası ve İSTANBUL Fındıkzade PTT Merkez Müdürlüğünün 14.03.2021 tarihli posta damgası talepleri karşılanabilecek."