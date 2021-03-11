PTT’den Covid-19 Salgını konulu özel gün zarfı!

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) “Covid-19 Salgını” konulu özel gün zarfını 11 Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu. PTT Covid-19 Salgını konulu özel gün zarfı nasıl alınır? Covid-19 Salgını konulu özel gün zarfı ne kadar? İşte detaylar...

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) “Covid-19 Salgını” konulu özelgün zarfını 11 Mart 2021 tarihinde tedavüle sundu. "Covid-19 Salgını" konulu 5,50 TL bedelli özelgün zarfı PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

PTT'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için; 11 Mart 2021 tarihinde satışa sunulan özel gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilerimize, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek.

Müşterilerimiz tarafından hazırlanan filatelik ürünler için (Filateli İşletme Prosedürü’ne uygun olması halinde) ilkgün damgası ve posta damgası talepleri, 11 Mart 2021 tarihi itibari ile 3 ay içerisinde PTT AŞ’ye iletildiği takdirde karşılanacak."