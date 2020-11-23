PTT'den büyük kampanya! Yüzde 25 indirim

PTT ve TCDD milyonlarca öğretmen için büyük indirim kampanyası başlattı. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren bileti ücreti ve kargo ücreti üzerinden indirimli indirimli olacak. PTT kargo ücretlerinde öğretmenlere yüzde 25 indirim yaparken, TCDD ise hızlı tren ve ana hat tren biletlerinde yüzde 50 oranında indirime gitti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tren bileti ücreti ve kargo ücreti üzerinden indirimli öğretmenler günü kampanyası başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünyanın en kutsal mesleğini yapan, baş tacı öğretmenlere armağan verilmek istendiği ve bu nedenle bir kampanya düzenlendiği belirtildi.

ÖĞRETMENLERE TREN İNDİRİMİ

Kampanyadan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullar, Bakanlıkça onaylanan özel okullar ile yüksek eğitim kurumlarında halen çalışan tüm öğretmenlerin faydalanabileceği vurgulandı. Şimdi öğretmenler tarafından öğretmenlere hızlı tren indirimi kampanyasının detayları araştırılıyor. Yapılan açıklamada, "TCDD Taşımacılık AŞ'nin yüksek hızlı tren ile ana hat tren biletlerinde indirim yapılacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da 24 Kasım-30 Kasım tarihlerinde bir hafta süreyle tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 indirimli 'Öğretmenler Günü Kampanyası' uygulanacak." ifadelerine yer verildi.

KAMPANYADAN NASIL YARARLANILIR?

Açıklamada, kampanyadan yararlanmak isteyen öğretmenlerin biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebileceği bilgisi verilirken, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 16 bin 600 öğretmenin bu kampanyadan faydalandığı hatırlatıldı.

KARGO ÖĞRETMEN İNDİRİMİ

Öğretmenler Günü dolayısıyla PTT AŞ tarafından da kampanya düzenlendiği belirtilen açıklamada, "PTT'nin yurt içi varışlı APS kurye ve posta kargosu ücretlerinde 30 Kasım'a kadar yüzde 25 indirim yapılacak. İndirimden faydalanmak isteyen öğretmenlerin, kargo gönderimi sırasında öğretmen kimlik kartını ibraz etmeleri yeterli olacak." değerlendirmesinde bulunuldu.