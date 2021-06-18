18 Haziran 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.418 0.27 EURO 10,3510 -0.45
USD 8,6900 -0.34 ALTIN 499,690 0.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

PTT'de yeni dönem! Bugün başladı

AA |  18 Haziran 2021 Cuma - 10:00 | Son Güncelleme : 18 06 2021 - 10:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlilerinin teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacağını açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada bugünden itibaren PTT'de yeni bir dönemin başladığını duyurdu. Buna göre İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını elektrikli skuter ile yapacaklar.
 
Bakan Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı:
 
Ülkemizin en köklü kurumlarından #PTT, yenilikçi stratejileriyle geleceğe hazırlanırken hizmet verdiği sektörlere yön vermeye devam ediyor.
 
İstanbul’da bugünden itibaren PTT dağıtım görevlileri teslimatlarını #çevreci ulaşım aracı olan #elektrikli #skuter ile yapacaklar.
 
 

ETİKETLER

ptt bakan elektrikli skuter
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.