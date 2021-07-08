PTT bayram indirimini duyurdu! Yüzde 25...

PTT'den bayram indirimi açıklaması geldi, kampanyalara bir yenisi daha eklendi. PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.

PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.