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PTT bayram indirimini duyurdu! Yüzde 25...

AA |  08 Temmuz 2021 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 11:02

PTT'den bayram indirimi açıklaması geldi, kampanyalara bir yenisi daha eklendi. PTT AŞ, Kurban Bayramı'na özel düzenlediği kampanya kapsamında yüzde 25 indirim uygulayacak.


PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, özel gün ve haftalara yönelik gerçekleştirdiği kampanyalara bir yenisini ekledi.
 
Bu kapsamda müşterilere, Kurban Bayramı'na özel olarak 13-19 Temmuz'da yurt içi varışlı APS Kurye ve posta kargosu gönderilerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

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