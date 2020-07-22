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PTT Ayasofya pulu ne kadar? PTT Ayasofya anı pulu nasıl alınır?

22 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:21 | Son Güncelleme : 22 07 2020 - 13:21

PTT “Ayasofya Camii’nin ibadete açılması” konulu özel pul bastı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ayasofya’nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar camii olarak ibadete açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunu belirterek, “86 yıllık hasretin vuslatla sonuçlandığı, tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık ediyoruz. Liderliği ve iradesiyle Türkiye’yi dünya liginde zirveye taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı duruşuyla Ayasofya’yı özlediği kimliğine kavuşturuyoruz. 1453’deki ilk cuma namazında olduğu gibi, 24 Temmuz’da da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için ‘Ayasofya Camii’nin İbadete Açılışı’ konulu pullarımızı ve ‘ilkgün’ zarfını tedavüle sunacağız“ dedi. Peki, PTT Ayasofya pulu ne kadar? PTRR Ayasofya pulu ne zaman, nasıl alınır?


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,  Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete açılmasının  tarihe geçecek bir karar olduğunu belirterek, "Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek  için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını  tedavüle sunacağız." ifadelerini kullandı. PTT Ayasofya pulu ne kadar? PTRR Ayasofya pulu ne zaman, nasıl alınır?

PTT’DEN AYASOFYA PULU

Ayasofya'nın müze olmaktan çıkarılıp tekrar cami olarak ibadete  açılmasının tarihe geçecek önemli bir karar olduğunun altını çizen  Karaismailoğlu, "Liderliği ve iradesiyle Türkiye'yi dünya liginde zirveye taşıyan  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşuyla Ayasofya'yı özlediği  kimliğine kavuşturuyoruz.  1453'deki ilk cuma namazında olduğu gibi, 24 Temmuz'da  da ellerimizi semaya, kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek  için 'Ayasofya Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve 'ilk gün' zarfını  tedavüle sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'nin gücünün göstergesi"

Karaismailoğlu, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek ibadete  açılmasının, uluslararası arenada Türkiye'nin gücünün göstergesi olduğunu  vurgulayarak, "Tarihimize olan bağlılığımız, milletimize olan inancımız ve  atalarımızın emanetine olan saygımız doğrultusunda bugüne kadar Ayasofya başta  olmak üzere  kırmızı çizgilerimizden hiçbir zaman asla taviz vermedik, bundan  sonra da vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın yeniden vakfiyesine uygun hale gelmesinden duydukları  mutluluğu dile getiren Karaismailoğlu, vatandaşların da durumu olağanüstü bir  sevinçle karşıladığını görmekten de gurur duyduklarını kaydetti.

Tarihe damga vuracak önemli bir dönüm noktasına tanıklık edildiğinin  altını çizen Karaismailoğlu, "Ecdadımızdan devraldığımız bu mirası nasıl koruyup  kollayarak geleceğe taşıdığımıza dünya tanıklık edecek." görüşüne yer verdi.

2 FARKLI PUL BASILDI

Karaismailoğlu,Fatih Sultan Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u  fethettikten sonra, 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldığını ve   Osmanlı yönetiminde Ayasofya'nın cami olarak hizmet vereceğini duyurduğunu ifade  ederek, şunları kaydetti:

"Tıpkı o gün olduğu gibi, 24 Temmuz 2020'de ellerimizi semaya,  kalplerimizi duaya açacağız. Bu tarihi anı ölümsüzleştirmek için 'Ayasofya  Camii'nin İbadete Açılışı' konulu pullarımızı ve ilk gün zarfını tedavüle  sunacağız. Bu kapsamda PTT tarafından hazırlanan 2 çeşit pulun her biri 100'er  bin adet, ilk gün zarfı ise 2 bin 500 adet basıldı. Birinci pulda Ayasofya'nın  İstanbul'un fethi ile birlikte Osmanlı topraklarında cami olarak ibadete açılması  nedeniyle İstanbul silüeti ile birlikte betimlendi. Diğer pul ise Ayasofya  Camii'nin tekrar özgürlüğüne kavuştuğu mesajını vermek için üzerindeki uçan  kuşları ve özgürlüğü temsil eden figürleri içeriyor."

PTT AYASOFYA PULU NE KADAR?

PTT Ayasofya anı pulu işlemi henüz tamamlanmadı, 24 Temmuz’da tedavüle sunulacak. Buna bağlı olarak herhangi bir fiyat henüz paylaşılmadı. Aşağıdaki link üzerinden diğer PTT pul fiyatlarını görmek mümkün.

PTT AYASOFYA PULU NASIL ALINIR? 

24 Temmuz’da tedavüle konulacak, 3500 adet basılan anı pulu ve zarfını alabilmek için aşağıda paylaşılan link üzerinden PTT pullarını kontrol ederek, pullar arasına PTT Ayasofya kartı eklendiğinde alınabilecek.

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PTT Ayasofya pulu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
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