PTT Arefe günü açık mı 2020? Arefe günü (bugün) postaneler kaça kadar açık, PTT kaçta kapanıyor?

Arefe günü (bugün) PTT açık mı, sorusu işlem yapacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 31 Temmuz’da başlayan Kurban Bayramı arefesi PTT’lerin açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, PTT Arefe günü açık mı 2020?

PTT’de işi olan vatandaşlar, kargo gönderip teslim almak isteyenler Arife günü PTT Kargo açık mı? sorusuna yanıt arıyor. Arefe gününün hafta içine denk gelmesi, tebligat, telgraf, havale ya da hesap işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak için Arefe Günü PTT’lerin çalışma saatini sorguluyor. Peki, Arefe günü PTT açık mı?

PTT ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

4 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ve arife günü öğleden sonra resmi tatil olacak. Bayram öncesi bankalarda ve diğer resmi kurumlarda işlem yapmak isteyen kişiler arife günü öğlen saatine kadar işlemlerini tamamlamak zorunda. PTT Kargo bugün saat 12.30'dan sonra hizmet vermeyecek.