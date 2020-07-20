PTT 55 bin personel alımı olacak mı, ne zaman? PTT personel alımı 2020 şartları nelerdir?

PTT tarafından geçen yıl yapılan 2023 yılına kadar 55 bin personel alımı yapılacak, açıklamasının ardından gözler PTT personel alımı ilanlarına çevrildi. Arama motorları üzerinden PTT 55 bin personel alımı tarihileri açıklandı mı? PTT personel alımı ne zaman? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı bu yıl olacak mı?

PTT alımları yakından takip ediliyor. PTT tarafından ilan açılmasını bekleyen vatandaşlar, PTT personel alımı başvuru kılavuzunun ne zaman yayımlanacağını ve personel alımlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, PTT 55 bin personel alımı ne zaman? PTT personel alımı 2020 şartları belli mi?

PTT PERSONEL ALIMI 2020 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

PTT alımları için adaylar uzun süre bekliyor. PTT personel alımlarının ne zaman başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

1. Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar işlememiş olmak.

Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak

Eski Hükümlü ve Engelli Kamu Personeli alımları için nitelik belirleyen şartlar kılavuzda yer alacak olup; 55 bin kişilik kontenjan ile PTT personel alımlarının 2020 senesi dahilinde tamamlanacağı iddia edildi.