PSV Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? PSV Galatasaray maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu heyecanı yaşanıyor. Galatasaray, PSV Eindhoven ile karşı karşıya geliyor. PSV Galatasaray maçına kısa bir süre kala futbolseverler PSV Galatasaray maçının günü, saati ve kanalını araştırıyor. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray maçının detayları

PSV Galatasaray maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynama hakkı kazanan Galatasaray, 2. tur ön eleme turunda Hollanda devi PSV Eindhoven ile kozlarını paylaşacak. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte PSV Galatasaray maçı saati ve kanalı...

PSV GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Devler Ligi PSV Eindhoven - Galatasaray maçında ilk düdük 20 Temmuz 2021 Salı günü saat 19:00'da çalacak. Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Feghouli, Falcao.

PSV ile Galatasaray, tarihlerinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Daha öncesinde iki takım arasında geride kalan 7 maçın 5’ini PSV, 2’sini ise Galatasaray kazanmıştı.

İki takım arasında son olarak 18 Temmuz 2018 tarihinde oynanan hazırlık maçını PSV, Galatasaray karşısında 3-1 kazanma başarısı göstermişti.

Galatasaray ile PSV, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında ise 27 Temmuz 2021 Salı akşamı saat 19.00’da karşı karşıya gelecekler. Ve o maçta yine Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.