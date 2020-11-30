Psikoteknik belgesi nasıl alınır?

Sürücüler için psikoteknik test belgesi zorunluluğu bulunuyor. Özellikle toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığında Belgesi olmayanlara bin 83 lira ceza kesiliyor. Peki, pskikoteknik belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...

Trafikte güvenliği sağlamak amacıyla sürücüler için psikoteknik test belgesi zorunluluğu bulunuyor. Özellikle toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığında psikoteknik testten geçmeyen sürücülerin araç kullanmaları yasak. Psikoteknik belgesi olmayanlara ise bin 83 lira ceza kesiliyor. Peki, Psikoteknik belgesi nedir? Pskikoteknik belgesi nasıl alınır? Psikoteknik testi ne kadar sürüyor? İşte sürücülere verilen psikoteknik belgesi almak için yapılan testler...

Toplu taşıma ve ticari yük taşımacılığında sürücülerin trafiğe çıkabilmeleri için psikoteknik test belgesi zorunluluğu bulunuyor. Psikoteknik testten geçenler belgeye sahip olabilirken, başarılı olamayanlar ise trafikten men ediliyor. Yasağı delip trafiğe çıkanlara ise bin 83 lira ceza kesiliyor. Psikoteknik testinden geçemeyen sürücü 1 ay içinde il sağlık müdürlüklerine itiraz edebiliyor.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NEDİR?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veliyor.

PSİKOTEKNİK TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl yada İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

PSİKOTEKNİK DEPERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılama

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

PSİKOTEKNİK BELGESİ ÜCRETİ

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.