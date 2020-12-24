Psikoteknik raporu nedir, nasıl alınır, ne kadar? 1 Ocak'ta zorunlu oluyor!

Ticari araç sürücülerinin psikoteknik belgesi bulundurma zorunluluğu 1 Ocak'ta başlıyor. Raporu olmayan sürücüler araç kullanamayacak, 1180 lira cezai işlem uygulanacak. Peki, Psikoteknik raporu nasıl alınır? Ne kadar?

İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği, psikoteknik raporu bulunmayan sürücüler 1 Ocak'tan itibaren araç kullanamayacak. Ayrıca 1180 lira cezai işlem uygulanacak. Bizde psikoteknik raporu hakkında merak edilenleri derledik. Psikoteknik raporu nedir? Psikoteknik raporu nasıl alınır?

PSİKOTEKNİK RAPORU NEDİR?

İl Sağlık Müdürlüklerince yetki verilen merkezlerde sürücülerin sahip oldukları güvenli araç kullanmalarını sağlayan zihinsel ve psikomotor yetenek düzeyleri; bu yetenek alanlarında tanımlanan bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülüyor. Ölçüm sonucunda yeterli görülen sürücülere psikoteknik test belgesi veriliyor.

PSİKOTEKNİK TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Sürücülere uygulanacak psikoteknik değerlendirmenin asgari süresi 1 saat.

PSİKOTEKNİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Psikoteknik test belgesi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yetkilendirilen merkezlerde 1 saat süren ve bir dizi testten oluşan psikoteknik testine girmeleri gerekiyor. Sürücüler test sonrası alınan psikoteknik raporu ile birlikte bir psikiyatri uzmanına muayene oluyorlar. Sonrasında alınan raporlar İl ya da İlçe Sağlık Müdürlüklerince onaylanıyor.

PSİKOTEKNİK DEPERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Psikoteknik değerlendirmede sürücü özelliklerinden aşağıda belirtilen yetenekler bu amaçla geliştirilmiş bilgisayar destekli testler aracılığı ile ölçülür;

1) Zihinsel Yetenek ve Beceriler

-Dikkat

-Anlama ve Değerlendirme (Muhakeme) Yeteneği

-Hız ve Mesafe Algılam

-Geniş Görüş Alanı İçinde Uyaran Fark Etme

-Şekil Algılamada Görsel Süreklilik

2) Psikomotor Yetenek ve Beceriler

-Tepki Hızı

-Koordinasyon Düzeyi

PSİKOTEKNİK BELGESİ ÜCRETİ

Özel ve resmi kuruluşlarda sürücüler için uygulanmakta olan psikoteknik değerlendirme asgari ücreti, değerlendirmenin uygulandığı ilin il sağlık müdürlüğü tarafından, o ildeki uygulayıcıların ve ilgili meslek kuruluşunun görüşü alınarak, il umumi hıfzıssıhha kurulu kararı ile belirlenebilir.