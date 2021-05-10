Psikologlar günü mesajları! 10 Dünya Mayıs Psikologlar Günü ilk ne zaman kutlandı? İşte anlamlı, yeni, güzel 10 Mayıs psikologlar günü mesajı ve sözleri!

10 Mayıs psikologlar günü her yıl bugün kutlanıyor. Psikologlar günü etkinliklerle kutlanırken, psikologlar gününe özel kutlama mesajları hakkındaki araştırmalar da artı. Tanıdıkları psikologların bu özel gününü kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. İşte en güzel Psikologlar Günü mesajları ve sözleri…

Dünya Psikologlar Günü nedeniyle yakın çevresinde psikolog olan kişilerin gününü kutlamak ya da kendi psikoloğunun gününü kutlamak isteyenler, psikologlar günü mesajları araştırmasına başladı. İşte 10 Mayıs psikologlar günü mesajları!

10 MAYIS PSİKOLOGLAR GÜNÜ MESAJLARI 2021

- İnsanı ilgi ile dinlemek insana en büyük ikramdır. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu, mutlu olsun...

- İnsanların hayatlarında kendi değişimlerinin farkına varmasına ufak bir dokunuş sağlayan ,iyi birer psikolog olmak ümidiyle. Umarım psikoloji bölümü ülkemizde hakettiği değeri görür. Psikologlar Günü'müz kutlu olsun.

- Düşünün ki bir mesleğe dair gereklikleri yerine getirirken kendinizi keşfediyorsunuz, kendi sağaltımınızı gerçekleştiriyorsunuz. O yüzden iyi ki psikoloji, iyi ki Psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- Mesleğini etik değerler doğrultusunda, emekle, sabırla yapan, öğrenmekten ve sorgulamaktan bıkmayan psikologların günü kutlu olsun!

- En önemlisi de gerçekten sevdiğin ve hayallerine kavuştuğun mesleği yapmak, iyi ki psikoloğum. 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- "Süper kahramanlar bile terapiye ihtiyaç duyar." 10 Mayıs Psikologlar Günü kutlu olsun...

- 100 saat kurs alıp kendini psikolog ilan edenlerin değil, psikoloji lisans mezunu olan gerçek ve yetkin psikologların günü kutlu olsun. O halde günümüz kutlu olsun...

- Hayallerinin peşinden koş başkalarının da hayallerinin peşinden koşması için onlara destek ol gün bizim günümüz...

- Emekle, sabırla, insanların hayatlarına dokunan, işini aşkla yapan bütün Psikologlar ve bu yola çıkmış bütün Psikolog adayları, günümüz kutlu olsun.

PSİKOLOGLAR GÜNÜ NEDEN 10 MAYIS?

Psikologlar Günü, ilk kez 10 Mayıs 20018 tarihinde kutlanmıştır. Psikoloji; insan davranışlarıyla ilgilenen bilim dalı olarak 1879 yılında Wilhelm Wundt tarafından ilk psikoloji laboratuvarı açılarak felsefeden ayrılmış ve ortaya çıkmıştır.