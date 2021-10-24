Son yılların popüler meslekleri arasında gösterilen psikologluk pek çok kişinin yapmak istediği meslekler arasında yer alıyor. Psikolog olmak için sadece Fen-Edebiyat fakültesinde okumuş olmak yetmiyor. Çok ağır bir eğitim programı içeren psikoloji için öğrencileri zorlu bir 4 sene bekliyor. Peki, Psikolog nasıl olunur, şartları nelerdir? Kimler psikolog olamaz? İşte detaylar…

Günümüzün en çok ilgi gören meslekleri arasında yer alan psikologluk için öncelikle sınavda azımsanmayacak bir derece yapmak gerekir. İnsan sağlığını olumlu yönde etkileyen psikologluk mesleği, her geçen gün daha da değer kazanıyor. Psikologlar ise, Fen - Edebiyat fakültelerinin Psikoloji bölümünden çıkıyor.

PSİKOLOG NASIL OLUNUR?

Psikolog olmak için sadece Fen-Edebiyat fakültesinde okumuş olmak yetmiyor. Aynı zamanda diksiyonu düzgün olmak ve karşındaki kişiyi anlama becerisine sahip olmak da gerekiyor. İnsanları dinlemeyi seven ve insanlara yardım etmekten hoşlanan kişiler psikolog olabilir. Psikolog olmak için sözel yeteneğe sahip olmak ve sosyal ve temel bilimlerde başarılı olmak gerekir. Psikoloji eğitimi lisans eğitimidir ve öğrenim süresi ise, 4 yıldır. Çok ağır bir eğitim programı içeren psikoloji için öğrencileri zorlu bir 4 sene bekliyor.

Psikolog mesleğinin eğitimi psikoloji bölümünde verilmekte olup psikoloji mezunları özel sektörde ve kamuda iş bulabilmektedir. Psikologların işsiz kalma riskinin çok az olması, üniversite tercihi yapacak olan gençlerin bu alana yönelme ihtimalini de arttırıyor. Öfke kontrolünden heyecan yönetimine kadar pek çok konuda terapi hizmeti veren psikologlar, üniversite dönemlerinde ise klinik psikolojisinden eğitim psikolojine kadar tüm temel dersleri alır.

Psikolog olmak isteyen kişilerin sabırlı ve dikkatli olması, güncel gelişmeleri de yakından takip etmesi gerekir. Pek çok üniversitede psikoloji bölümü bulunur. Her yıl mezun çıkartır. Psikolog mesleği yoğum bir ilgi görse de psikolog olmak aslında düşünüldüğü kadar kolay değildir. Psikolog olmak isteyen kişi, kendini çok iyi tanımalı ve rahatça eleştirebilir.

PSİKOLOG OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Psikolog olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümü okumak psikolog olmak için yeterlidir. Aynı zamanda, sosyal klinik ve adli psikolog olmak için de yüksek lisans şartı bulunur. Sosyal ve klinik vakalarla ilgilenmek isteyen kişilerin o alanda uzmanlaşmış olması gerekir.

Sosyal klinik ve adli psikolog olmak için Klinik Psikoloji yüksek lisansının da yapılması gerekir. Üniversiteden yeni mezun olan psikoloğun mesleki donanımı yeterli olmadığı için yüksek lisans şartı aranır. Sosyal klinik ve adli psikolog olmak için seminerlere ve mesleki kurslara katılmak yeterli sayılmaz. Yüksek lisans eğitim süresince de psikolojik sorunların değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar yapılır.

KİMLER PSİKOLOG OLAMAZ?

Üniversitelerin Fen ve Edebiyat bölümünden mezun olmamış ve psikolog olmak için gereken şartları taşımayan kişiler psikolog olamaz. Aynı zamanda sosyal klinik ve adli psikolog olabilmek için yüksek lisans şartını yerine getirmeyen kişiler psikologluk yapamaz.