Psikiyatri servisinden kaçan adam polise zor anlar yaşattı

Kütahya'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Ali Paşa Mahallesi Uygun Sokak'taki apartmanın 5. katındaki evin balkonunda bir kişinin kendine zarar verdiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre önce tedavi gördüğü hastanenin psikiyatri bölümünden kaçtığı belirlenen Mehmet E., ekiplerin gelmesiyle elindeki ekmek bıçağıyla kendisine zarar vereceği ve aşağıya atlayacağı tehdidinde bulundu. Şahıs, bu arada ekiplerin ikna çalışmalarına ayetler okuyarak karşılık verdi. Yarım saatlik ikna çalışmasının ardından Mehmet E., elindeki bıçağı düşürmesiyle etkisiz hale getirildi. Apartmandan indirilip ambulansa götürülürken şarkı söyleyen şahıs, yanında kadın doktor ve hemşirenin olmasını istedi.