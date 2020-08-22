UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain (PSG) ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynanan sekiz maçın beşini PSG kazanırken; diğer üç karşılaşmadan ve iki ekibin son randevusundan galip ayrılan taraf Bayern olmuştu. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman? İşte PSG Bayern Münih maçı ile ilgili detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde final heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen PSG, Almanya 'nın Bayern Münih takımı ile kozlarını paylaşacak. Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek maçta PSG Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, PSG Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi Finali ne zaman? İşte UEFA Şampiyonlar Ligi finali PSG Bayern Münih maçı ile ilgili merak edilenler...

PSG BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa 'nın Paris Saint-Germain (PSG) ile Almanya'nın Bayern Münih takımları yarın karşılaşacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı kupasının finalinde PSG ile Bayern Münih, yarın TSİ 22.00'de Portekiz 'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda mücadele edecek. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports Haber ve beIN Sports HD 1 kanallarından canlı yayımlanacak.

Alman teknik adam Hansi Flick'in çalıştırdığı Bavyera temsilcisi, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 10 maçı kazanarak kupa yolundaki iddiasını gösterdi. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak.

Bayern Münih, grup aşamasından katıldığı kupada B Grubu'nda Sırbistan 'ın Kızılyıldız, İngiltere 'nin Tottenham ve Yunanistan 'ın Olympiakos takımlarıyla mücadele etti ve çok farklı galibiyetlere imza attı.

Grubunda tüm maçları kazanan ve 18 puanla lider olarak adını son 16 turuna yazdıran Bavyera ekibi, deplasmanda çıktığı grup maçlarında Tottenham'ı 7-2, Kızılyıldız'ı ise 6-0 mağlup ederek gücünü gösterdi.

Son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea takımıyla eşleşen Bavyera temsilcisi, rakibini Stamford Bridge Stadı'nda 3-0, Allianz Arena'da ise 4-1 mağlup ederek zorlanmadan son 8 takım arasına kaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından çeyrek finalden itibaren maçların Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynandığı organizasyonda Bayern Münih, eşleştiği turnuvanın favorilerinden Barcelona 'yı 8-2 yenerek rakibine tarihi bir hezimet yaşattı.

Bu sonuçla Münih ekibi, ligde grup aşamasından sonraki bir eleme maçında 8 gol atan ilk takım oldu. 10 golün atıldığı müsabaka, eleme turlarındaki en gollü maç olarak da tarihe geçti.

Yarı finalde bu kez Fransa'nın Olympique Lyon takımıyla karşılaşan Bayern Münih, rakibini 3-0'lık skorla geçerek finalde bir başka Fransa ekibi PSG ile karşılaşmaya hak kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale kadar 42 gole imza atan Bayern Münih, en yakın rakibi Paris Saint-Germain'in (25) açık ara önünde turnuvanın en çok ağları sarsan takımı konumunda bulunuyor.

Bavyera ekibi, bu sezon, en çok gol pozisyonuna giren (230), şutları rakip kaleyi bulan (99), maç başı gol ortalaması olan (4,2), isabetli pas veren (5943) ve korner atan (86) takım sıralamalarında da zirvenin sahibi konumunda.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez finale yükselen PSG, bunu başaran 41. farklı takım konumunda. Turnuvada ilk finalini oynayan son altı takım kupaya uzanamazken; bunu başaran son ekip, 1997'de Juventus 'u mağlup eden Borussia Dortmund'du.

Milan & Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Bayern Münih'ten daha fazla final oynayan tek takım Real Madrid . Turnuva tarihinde Alman ekibinden daha fazla şampiyonluk yaşayan sadece üç takım var: Real Madrid Liverpool . Avrupa kupalarında üçüncü kez finale yükselen PSG , sadece ilk finalinde kupaya uzanmıştı.

Bayern Münih, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 10 maçta 42 gol attı. Turnuva tarihinde tek sezonda daha fazla gol sevinci yaşayan tek takım olan Barcelona (1999/2000'de 45), bunu 16 karşılaşmada başarmıştı.