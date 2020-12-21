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PSA ve Fiat birleşiyor! Onaylandı...

21 Aralık 2020 Pazartesi - 14:12 | Son Güncelleme : 21 12 2020 - 14:55

Avrupa Birliği (AB), Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ile Peugeot ve Citroen markalarının bağlı bulunduğu PSA'nın birleşmesine onay verdi.


AB Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, otomotiv sektöründe faaliyet  gösteren ABD ve İtalyan ortaklığındaki FCA ile Fransız PSA'nın birleşme teklifine  yönelik rekabet soruşturmasının tamamlandığı bildirildi.
 
2 firmanın Avrupa'da büyük ölçekli üretim yaptıkları anımsatılan  açıklamada, birleşme ile dünyanın 4'üncü büyük otomobil grubu "Stellantis"in  kurulacağı aktarıldı.
 
Açıklamada, özellikle hafif ticari araçlarda bu grupların Avrupa  piyasalarında lider konumlarda olduğu hatırlatılarak, birleşmeye onay için  firmaların Toyota için tesislerinde hafif ticari araç üretimini sürdürme, araç  bakım ve tamir ağlarını rakiplerinin araçlarına açma taahhüdünde bulunduğu  kaydedildi.
 
Söz konusu taahhütlerin yerine getirilmesi ile Avrupa piyasalarında  rekabetin sağlanacağına işaret edilen açıklamada, satın almanın rekabete olumsuz  etkisinin olmayacağı yönünde karar alındığı belirtildi.
 
FCA ve PSA grupları, geçen yıl aralık ayında yüzde 50-50 ortaklıkta  birleşmek için anlaşmıştı.
 
Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerin birleşmeleri  veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında bulunuyor.  AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup  olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi  halinde Komisyon, birleşmeleri engelleyebiliyor.
 

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Avrupa Birliği Fiat Chrysler PSA
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